15 قتيلا على الأقل بتفجير انتحاري شرق أفغانستان

أسفر هجوم انتحاري استهدف مراسم تشييع في شرق أفغانستان الأحد 31 كانون الأول ديسمبر 2017، عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة 14 آخرين بجروح.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن انتحاريا كان يرتدي سترة ناسفة ، فجر نفسه وسط مراسم تشييع اليوم الأحد.

وتظهر صور يعتقد أنها لموقع الهجوم نشرت على "تويتر" بقع الدماء وملابس وأحذية مبعثرة على الأرض.

هذا ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، الذي يأتي بعد ثلاثة أيام على هجوم انتحاري استهدف مركزا ثقافيا شيعيا في كابول وأوقع 41 قتيلا و84 جريحا.

وتقع ولاية نانغارهار على الحدود مع باكستان في شرق البلاد وهي معقل لتنظيم "داعش" الذي تبنى اعتداء الخميس الماضي في العاصمة.

المصدر: وكالات

نادر همامي