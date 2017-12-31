أسوأ مأساة إنسانية تنتظر البشرية عام 2018

أعلنت وزيرة التنمية الاقتصادية البريطانية بيني مورداونت أن العالم قد يشهد عام 2018 أسوأ كارثة إنسانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ونقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية عن الوزيرة تصريحها اليوم الأحد: "بالرغم من أن عام 2017 كان عاما للكوارث الإنسانية الفظيعة، قد يصبح عام 2018 أسوأ منه".

تخطط وزارة التنمية الاقتصادية البريطانية لتخصيص مبلغ إضافي بقيمة 21 مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة للتغلب على آثار الكوارث الإنسانية.

ومن المخطط أن تنفق هذه الأموال على إيصال مياه الشرب إلى مناطق تعاني من نقصها من مختلف أنحاء العالم وتحسين الظروف الصحية لـ 13 مليون شخص وتقديم الغذاء لـ 9 ملايين شخص.

يذكر أن بريطانيا تخصص 55 مليون دولار سنويا للصندوق المركزي لإغاثة أحوال الطوارئ التابع للأمم المتحدة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في مارس/آذار عام 2017 عن وقوع أكبر كارثة إنسانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقالت المنظمة إن أكثر من 20 مليون شخص في عدة دول يعانون من الجوع ويحتاجون إلى مساعدات.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا