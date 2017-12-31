الإسرائيليون يواصلون التظاهر ضد "فساد نتنياهو" ويدعون لسجنه

تظاهر آلاف الإسرائيليين مجددا وسط مدينة تل أبيب، ضد ما وصفوه بـ"الفساد الحكومي" وللمطالبة بتسريع التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة في قضايا الفساد .

وخرجت مساء السبت مظاهرة حاشدة في ساحة "روتشيلد" بتل أبيب، رفعت فيها لافتات كتب عليها: "نتنياهو إلى السجن"، "الحكومة عالم سفلي"، "نقول لنتنياهو عد إلى منزلك فأنت فاشل".

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وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن هذه التظاهرة هي الـ58 "ضد نتنياهو وفساد حكومته" منذ ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

وحققت الشرطة الإسرائيلية 7 مرات مع نتنياهو منذ ديسمبر/ كانون الأول 2016، في قضيتي الفساد المعروفتين بالملفين "1000" و"2000"، آخرها الجمعة، في جلسة استمرت لنحو أربع ساعات، وفق الإعلام العبري.

ويشتبه بنتنياهو في الملف 1000 بالحصول على هدايا ثمينة من رجال أعمال إسرائيليين، أما في الملف 2000 فيشتبه به بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أرنون موزيس، للحصول على تغطية إخبارية منحازة مقابل التضييق على صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.

وينبغي على الشرطة رفع توصية للمستشار القانوني للحكومة، أفيخاي مندلبليت، بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، قبل الشروع في محاكمته، وهو ما لم يحصل حتى الآن.

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المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس