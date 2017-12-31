مقتل رئيس شركة بريطانية عملاقة وعائلته بحادث تحطم طائرة في أستراليا

لقي رجل أعمال بريطاني وعائلته مصرعهم بتحطم طائرة في أستراليا، عشية حلول السنة الجديدة، حسبما أعلنت الشرطة المحلية، اليوم الاثنين.

وتحطمت الطائرة التي كانت تقل ريتشارد كازنز (58 عاما)، المدير العام لمجموعة "كومباس" العملاقة لتحضير وجبات الطعام الجماعية، الأحد، في نهر هوكزبري، على بعد حوالى خمسين كيلومترا شمال سيدني.

فيما ذكر مكتب أمن النقل الأسترالي أن الحديث يدور عن طائرة ذات محرك واحد من طراز DHC-2 Beaver تابعة لشركة Sydney Seaplanes، وكانت الطائرة متجهة إلى سيدني وعلى متنها 5 ركاب والطيار.

وانتشلت من حطام الطائرة جثث الطيار والركاب الخمسة وهم ريتشارد كازنز وابناه وهما في العشرينيات من العمر وخطيبته وابنتها البالغة 11 عاما.

وقال رئيس الشركة بول ولش في بيان: "كلنا في كومباس نتعاطف مع عائلة ريتشارد وأصدقائه ونتقدم بأحر التعازي لهم".

وتتعاون الشرطة مع المكتب الأسترالي لسلامة النقل لانتشال حطام الطائرة التي غرقت قرب كاوين شمالي سيدني.

وبدأ التحقيق في سبب سقوط الطائرة، ومن المتوقع صدور تقرير مبدئي بشأن التحقيق خلال 30 يوما. وقالت السلطات أن الأمر قد يستغرق عاما لمعرفة ما حدث.

المصدر: رويترز + نوفوستي

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