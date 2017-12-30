الحرس الثوري الإيراني: الأعداء يسعون إلى قلب نظام الجمهورية

أعلن الحرس الثوري الإيراني على خلفية الاحتجاجات المستمرة في إيران أن الأعداء ومنذ انتصار الثورة الإسلامية يسعون بكل الحجج والأساليب إلى قلب النظام وما زالوا يواصلون هذا الهدف .

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وقال مسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري، العميد رمضان شريف، في اجتماع له مع مدراء الأقسام الإعلامية في محافظة خراسان الجنوبية، حسب ما نقلته وكالة "إرنا" الرسمية: "الأعداء يؤمنون بأن الثورة الإسلامية يمكن أن تشكل نموذجا تستلهم منه جميع شعوب العالم ما يفشل مخططاتهم ومن هنا فقد وضعوا قلب نظام الجمهورية الإسلامية في نصب أعينهم".

وأشار شريف إلى أن "هذا الأمر قد أعلنه أعداء الثورة صراحة بعد انتخاب الرئيس الأمريكي الأخير"، في إشارة إلى دونالد ترامب.

وشدد العميد الإيراني على أن "الثورة الإسلامية تواجه أعداء أقوياء سعوا منذ بداية الثورة إلى دق إسفين بين النظام السياسي والحكومة والشعب الإيراني"، مشيرا إلى أن "هؤلاء الأعداء سرعان ما أدركوا إنهم غير قادرين على الفصل بين هذه الأركان الثلاثة".

وقال شريف: "الأعداء بذلوا قصارى جهدهم من أجل إضعاف الأسرة من خلال القنوات الفضائية وشبكات التواصل الاجتماعي فيما عمدوا من جهة أخرى إلى زيادة هجماتهم على مكانة القيادة وولاية الفقيه".

وشدد على ضرورة الوعي أمام مخططات الأعداء، مؤكدا ضرورة إنشاء منظومة إعلامية شاملة لمتابعة منجزات النظام الإسلامي في مختلف الأبعاد وبعيدا عن التوجهات والتيارات السياسية.

وصرح قائلا: "إن الإمام الخميني الراحل وقائد الثورة الإسلامية ( المرشد الحالي خامنئي) طالما أكدا على أهمية توفير الرفاهية الاجتماعية للمجتمع بالتوازي مع تعزيز الأمن في البلاد".

المصدر: إرنا + وكالات

رفعت سليمان