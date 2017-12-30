الخارجية الروسية توصي رعاياها بتوخي الحذر في إيران
Sputnik Maxim Blinov
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أصدرت الخارجية الروسية إخطارا للمواطنين الروس أوصت فيه بتجنب أماكن التجمعات والحشود في المدن الإيرانية التي تشهد تظاهرات احتجاجية متواصلة.
وقالت الخارجية الروسية عبر صفحتها في "فيسبوك"، السبت: "تشهد شوارع في مدن كبرى من إيران، بما فيها طهران ومشهد وأصفهان ورشت، تظاهرات سببها السخط الاجتماعي. وتحدث اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.. ونوصي بتوخي الحذر وتجنب زيارة أماكن تجمعات الناس".
المصدر: صفحة وزارة الخارجية الروسية في "فيسبوك"
إينا أسالخانوفا
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