ترامب: القيادة الإيرانية تخشى من الشعب ونظامها لن يستمر إلى الأبد

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعمه الكامل للاحتجاجات، التي تعم منذ 3 أيام عدة مند إيران، مشيرا إلى أن الأنظمة السياسية الظالمة لن تستمر إلى الأبد.

وقال ترامب، في تغريدتين نشرهما مساء اليوم السبت، إن "كل العام يفهم أن الشعب الإيراني الطيب يريد التغيير"، معتبرا أن "ما يخشاه قادتهم بشكل أكبر، فضلا عن القوة العسكرية الضخمة للولايات المتحدة، هو الشعب الإيراني".

The entire world understands that the good people of Iran want change, and, other than the vast military power of the United States, that Iran’s people are what their leaders fear the most.... pic.twitter.com/W8rKN9B6RT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 декабря 2017 г.

وشدد ترامب، الذي أرفق تغريدتيه بمقطعي فيديو يظهران مقتطفات من كلامه في الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحدث فيها عن إيران، على أن "الأنظمة القمعية لا تستطيع أن تستمر إلى الأبد، وسيحين يوم يواجه فيه الشعب الإيراني ضرورة الاختيار"، وقال: "العالم يراقب!".

Oppressive regimes cannot endure forever, and the day will come when the Iranian people will face a choice. The world is watching! pic.twitter.com/kvv1uAqcZ9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 декабря 2017 г.

وفي وقت سابق من اليوم، استنكر ترامب الاعتقالات التي طالت المحتجين في إيران، وقال: "هناك العديد من التقارير عن الاحتجاجات السلمية من قبل مواطنين إيرانيين تضرروا من فساد النظام، وإهدار ثروات البلاد لتمويل الإرهاب في الخارج. يجب على الحكومة الإيرانية احترام حقوق شعبها، بما في ذلك الحق في التعبير عن نفسها. العالم يراقب!".

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وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي على خلفة خروج آلاف المتظاهرين، عدد كبير منهم طلاب، للمشاركة في احتجاجات تستمر لليوم الثالث على التوالي تطال طهران وغيرها من المدن الإيرانية وتندد بالغلاء والفساد وسياسات الحكومة الداخلية والخارجية وتردي الأوضاع الاقتصادية في عهد رئاسة حسن روحان.

واعتقلت الشرطة الإيرانية عشرات المحتجين، منهم 52 شخصا في مدينة مشهد، التي تعد مركزا دينيا مهما في إيران، في تتحدث تقارير غير رسمية تفيد بها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي عن سقوط قتلى وجرحى بعمليات تفريق التظاهرات على يد قوات الأمن.

ورفع بعض المتظاهرين شعارات ولافتات قالوا فيها "الموت لروحاني" و"الموت للدكتاتور".

المصدر: حساب ترامب في "تويتر"

رفعت سليمان