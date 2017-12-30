احتجاز رهائن داخل مكتب بريد شرقي أوكرانيا

أعلنت الشرطة الوطنية الأوكرانية أن مجهولا ادعى أنه يحمل حزاما ناسفا احتجز رهائن اليوم السبت داخل مكتب لمصلحة البريد في مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة، ياروسلاف تراكالو، في تصريحات صحفية رسمية: "تشير معلومات أولية إلى أن رجلا زار مكتبا للبريد الأوكراني وأعلن أنه يحمل حزاما ناسفا وهو على استعداد لتفجيره".

وذكر تراكالو أن الرجل لم يقدم مطالب حتى الساعة 15:20 بالتوقيت المحلي.

وأوضح متحدث باسم إدارة الشرطة الوطنية الأوكرانية، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، أن عدد الرهائن يبلغ 11 شخصا، بينهم طفل، مضيفا أن وحدات أمنية وممثلين عن قيادة الشرطة وفرق إسعاف وصلوا إلى الموقع.

من جانبه، أعلن مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أنطون غيراشينكو، أن الرجل المجهول، الذي يحتجز رهائن في مكتب البريد بخاركوف، بدأ عمليته بغرض السطو، موضحا أنه مسلح بدساسة.

وشدد غيراشينكو على أن مكتب البريد تم تطويقه من قبل قوات الأمن.

المصدر: تاس + Ykjvth;s

رفعت سليمان