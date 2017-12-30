الأمن الأوكراني يحرر جميع الرهائن في مكتب بريد بخاركوف

أعلن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، مساء اليوم السبت، أن قوات الأمن تمكنت من تحرير جميع الرهائن الذين احتجزوا من قبل رجل مسلح في مكتب للبريد بمدينة خاركوف شرق أوكرانيا.

وقال بوروشينكوف، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "حرر جميع الرهائن في خاركوف واعتقال المهاجم".

وأضاف بوروشينكوف أنه أوعز "السلطات المحلية بتقديم كل المساعدة اللازمة للمتضررين".

وسبق أن أعلنت الشرطة الوطنية الأوكرانية أن مجهولا ادعى أنه يحمل حزاما ناسفا احتجز، في الساعة 14:40 بالتوقيت المحلي تقريبا، رهائن داخل مكتب لمصلحة البريد في مدينة خاركوف.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة، ياروسلاف تراكالو، في تصريحات صحفية رسمية: "تشير معلومات أولية إلى أن رجلا زار مكتبا للبريد الأوكراني وأعلن أنه يحمل حزاما ناسفا وهو على استعداد لتفجيره".

وأوضح متحدث باسم إدارة الشرطة الوطنية الأوكرانية، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، أن عدد الرهائن كان يبلغ 11 شخصا، بينهم طفلان، مضيفا أن وحدات أمنية وممثلين عن قيادة الشرطة وفرق إسعاف وصلوا إلى الموقع.

وخاضت قوات الأمن مفاوضات مع المهاجم أدت في البداية إلى الإفراج عن 5 أشخاص، منهم طفلان و3 نساء.

من جانبه، أعلن مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أنطون غيراشينكو، أن الرجل المجهول، الذي احتجز رهائن في مكتب البريد بخاركوف، بدأ عمليته بغرض السطو، موضحا أنه كان مسلحا بدساسة.

المصدر: وكالات

رفعت سليمان