السفير الروسي في واشنطن: لن نستجدي الأمريكان

يرى السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخل حتى الآن عن فكرة إقامة تعاون مع موسكو.

وذكر السفير أنتونوف أنه خرج بهذا الاستنتاج انطلاقا من محتويات الأحاديث بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار السفير في حديث أدلى به لقناة RTVi الدولية الناطقة باللغة الروسية، إلى أن روسيا مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة على الرغم من "عدم ودية " استراتيجية الأمن الأمريكية الجديدة (التي تشير إلى روسيا كإحدى التهديدات الرئيسية لأمريكا).

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ونوه السفير بأن الجانب الروسي يعتزم مواصلة الدفاع عن مصالحه ولن "يسير بيد ممدودة" ولن يستجدي أحدا. وذكر أن الإدارة الأمريكية الحالية تزيد من تعقيد العلاقات بين الدولتين من خلال بعض خطواتها المحددة.

وانتقد السفير قرار السلطات الأمريكية مصادرة مبنى القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو، وإغلاق مبنى الممثلية التجارية الروسية في واشنطن واعتبر القرار مرفوضا بتاتا. ونوه بأن روسيا ستشدد في المقام الأول على استئناف العمل في القنصلية العامة المذكورة.

ويرى أنتونوف أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون كذلك يبدو قلقا إزاء الوضع الحالي للعلاقات الروسية الأمريكية. وقال السفير إن الحديث مع تيلرسون أثار انطباعا جيدا لديه. وذكر أن الوزير الأمريكي يعتقد أنه من الممكن حل بعض المشاكل الثنائية بشكل عاجل وسريع ويمكن العمل لفترة لحل المشاكل المعقدة العالقة.

المصدر: وكالات

إدوارد سافين