روسيا تعلق على "تصريحات عدوانية" لجنرال أوكراني

وصف نائب مجلس الدولة في شبه جزيرة القرم فلاديسلاف غانجارا التصريحات الأوكرانية حول ضعف جسر كيرتش في القرم، بأنها تصريحات عدوانية تظهر نوايا النظام الأوكراني.

كان النائب السابق لرئيس الأركان الأوكرانية الفريق الاحتياطي إيغور رومانينكو أعلن سابقا أن جسر كيرتش التي تقوم روسيا ببنائه معرض من وجهة النظر العسكرية للغارات الجوية والضربات البحرية والبرية.

وقال غانجارا في حديثه لـ RT، اليوم السبت، إن السلطات الأوكرانية ليست قادرة على شيء إلا الإدلاء بتصريحات عدوانية. وأضاف: "اعتبر تصريحات الجنرال الأوكراني عدوانية وسخيفة وتظهر حقيقة النظام الأوكراني الذي يقود حربا ضد شعبه خلال عدة سنوات".

ووصف القرم بـ "حاملة الطائرات في البحر الأسود من وجهة نظر الأمن"، مضيفا أن الجسر سيتم بناؤه خلافا لآمال السلطات الأوكرانية.

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من جهته ذكر النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع والأمن فرانس كلينسيفيتش أن جسر كيرتش يعد بالدرجة الأولى منشأة مدنية لا عسكرية، محذرا في الوقت ذاته من رد موسكو في حال تعرضه للخطر.

وقال: "إنه كلام أطفال وحديث فارغ للجنرال الذي لا يفهم بالكامل التداعيات المحتملة لهذه الأعمال".

هذا وأضاف نائب رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للدفاع والأمن يوري شفيتكين أن مثل هذه التصريحات ليست ملائمة بالنسبة للشخص الذي كان يحتل مثل هذا المنصب الرفيع في وزارة الدفاع، إذ أن الجسر مخصص لتحسين حياة المدنيين.

وأكد أن لدى روسيا القوات والوسائل الكافية التي تقوم حاليا بضمان أمن هذه المنشأة.

يذكر أن الجسر عبر خليج كيرتش سيربط القرم بمقاطعة كراسنودار وسيكون أطول جسر في روسيا. وسيبلغ طوله 19 كيلومترا. ومن المخطط أن تبدأ حركة السيارات فيه في ديسمبرعام 2018، وحركة القطارات – في ديسمبر عام 2019.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا