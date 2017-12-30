مخططات روسيا العسكرية ستأخذ بالحسبان نشر الدرع الصاروخية الأمريكية في اليابان

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن موسكو ستأخذ بعين الاعتبار نشر منظومات الدفاع الصاروخية الأمريكية في اليابان في تخطيطها العسكري.

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وكانت الحكومة اليابانية اتخذت سابقا قرارا بنشر منظومة "Aegis Ashore" للدفاع الصاروخية على أراضيها بهدف حمايتها وحماية المواطنين من خطر إطلاق الصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية.

وأضاف ريابكوف أن طوكيو متورطة منذ وقت بعيد في إنشاء الجزء الآسيوي لمنظومة الدفاع الصاروخية الأمريكية. وجاء في بيان لنائب الوزير نشر على موقع الوزارة في الإنترنت: "إن المنظومات المنتشرة في الأراضي اليابانية متطابقة تقنيا وعمليا للمنظومات الأمريكية وبخصوص المنظومات القادرة على إطلاق صواريخ الاعتراض والصواريخ المجنحة القصيرة والمتوسطة المدى".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "المنظومات المماثلة قد تظهر حاليا على الحدود الروسية الشرقية ما سيخلق وضعا جديدا بالنسبة لنا لا يمكننا طبعا تجاهله في تخطيطنا العسكري. ندعو زملاءنا اليابانيين للتفكير من جديد فيما إذا كانت مخالفتهم لمعاهدة القضاء على الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في مصلحتهم".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماريا زاخاروفا قالت، الخميس الماضي، إن منظومات "Aegis Ashore" للدفاع الصاروخية مزودة بمنصات الإطلاق الشاملة القادرة على استخدام الأسلحة الهجومية". وأشارت إلى أن هذا يعني مخالفة حقيقية لمعاهدة القضاء على الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى من قبل الأمريكيين بمساعدة اليابان.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا