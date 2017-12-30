البنتاغون ينفي مساندته مسلحي "داعش" في سوريا

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأنباء التي تتحدث عن مساندتها لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدة أنها تعمل على قتلهم أو اعتقالهم.

وقال الناطق الرسمي باسم البنتاغون، إن "الادعاءات بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابية، هي كاذبة وعبثية، نحن لا ندرب عناصر داعش، نحن نعمل مع الشركاء للقضاء عليهم أو اعتقالهم".

هذا وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت أن مسلحين أطلقوا صواريخ على المطار الدولي في اللاذقية، وقاعدة حميميم الروسية في سوريا.

كما علق النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، فرانس كلينتسيفيتش، على محاولة المسلحين استهداف القاعدة الروسية بأنها غير ممكنة من دون مساندة الولايات المتحدة. وأكد فاليري غيراسيموف رئيس الأركان العامة الروسية أن وسائل الرصد والاستطلاع الروسية خلصت إلى أن واشنطن تستخدم مطار التنف السوري لتدريب الإرهابيين ومعظمهم "دواعش" فارّون من الرقة.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي