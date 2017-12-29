برلمان كتالونيا الجديد يعقد أول جلسة له في 17 يناير

أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي اليوم الجمعة أن الجلسة الأولى لبرلمان إقليم كتالونيا الجديد ستعقد يوم 17 يناير/كانون الثاني القادم.

وقال راخوي خلال مؤتمر صحفي له: "يوم 17 يناير/كانون الثاني ستعقد الدورة الافتتاحية لبرلمان كتالونيا".

وأعرب عن أمله بأن تكون في كتالونيا قريبا حكومة " يمكن إجراء الحوار معها، وتحل القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي نشأت بسبب الأزمة خلال الأشهر الأخيرة".

وأكد أن الحكومة الإسبانية مستعدة لإجراء حوار مفتوح في إطار القانون مع الحكومة التي ستشكل في كتالونيا.

ووصف راخوي عام 2017 بأنه "صعب جدا" بالنسبة لإسبانيا، مذكرا بالهجمات الإرهابية في كتالونيا في أغسطس/آب الماضي، التي أسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة أكثر من 100.

جدير بالذكر أن الانتخابات التشريعية في إقليم كتالونيا جرت يوم 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفاز بها حزب "المواطنين" المؤيد لوحدة إسبانيا، لكن ثلاثة أحزاب أخرى تمكنت من الحصول على 70 مقعدا في البرلمان إجمالا، من أصل 135.

وجرت الانتخابات في أعقاب قرار الحكومة الإسبانية تعليق الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا، وإقالة حكومته وحل برلمانه، بعد أن أعلنت حكومة كارليس بوتشديمون انفصال الإقليم من جانب واحد، عقب إجراء استفتاء حول الاستقلال، صوتت الأغلبية الساحقة فيه على الاستقلال، فيما قاطعه مؤيدو وحدة إسبانيا، (أي نحو نصف عدد الناخبين في كتالونيا تقريبا).

المصدر: وكالات

أنطون زوييف