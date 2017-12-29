30 جريحا بإلقاء قنبلة داخل ملهى ليلي شمالي كولومبيا

أصيب 30 شخصا على الأقل جراء إلقاء قنبلة داخل ملهى ليلي في مدينة كاوكاسيا شمالي كولومبيا، بحسب السلطات المحلية.

وأكد عمدة كاوكاسيا، أوسكار أنيبال سواريس، أن 11 من المصابين في حالة حرجة، ذاكرا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف رجل وامرأة للاشتباه في ارتكاب هذه الجريمة.

وأوضح سواريس أن الرجل الموقوف (23 عاما) ينتمي لجماعة إجرامية تنشط في المنطقة، مضيفا أنه برر إلقاءه القنبلة داخل النادي لابتزاز إدارة النادي.

المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين