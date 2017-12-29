بولندا تصادق على برنامج التعاون الحدودي مع روسيا

أقرت الحكومة البولندية برنامج التعاون عبر الحدود مع روسيا. أفادت بذلك اليوم الجمعة وزارة التنمية البولندية .

وجاء في بيان صدر عن الوزارة:" اعتمد مجلس الوزراء بناء على طلب من وزير التنمية ، برنامج" بولندا -روسيا "... وبفضل موافقة الحكومة سيتم تحويل 41.65 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي إلى الأطراف المستفيدة من مقاطعتي فارميا مازورسكي، وبومورسكي لتنفق على تنفيذ مشاريع الشراكة مع مقاطعة كالينينغراد الروسية".

وذكرت الوزارة أن الميزانية الإجمالية للبرنامج تبلغ 62.47 مليون يورو بما في ذلك 41.65 من أموال الاتحاد الأوروبي و20.82 مليون يورو من الميزانية الروسية.

وفي إطار البرنامج، سيصبح من الممكن تنفيذ مشاريع في 4 مجالات وهي: دعم الثقافة المحلية والحفاظ على التراث التاريخي وحماية البيئة وقضايا تغير المناخ، وتغيير إمكانية الوصول إلى المناطق وتطوير شبكات النقل والاتصالات المواتية للمناخ، وإدارة عملية التنقل وتيارات المهاجرين، ومراقبة الحدود والمحافظة على أمن الحدود.

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ولتشغيل وإطلاق برامج يجب أن توفر 3 عناصر وهي - قرار إيجابي من اللجنة الأوروبية، وتم الحصول عليه في 8 ديسمبر 2016، وتوقيع الأطراف الثلاثة (الاتحاد الأوروبي وبولندا والاتحاد الروسي) على اتفاق مالي، وكذلك توضيح البرنامج وهو ما قامت به اللجنة الأوروبية في 20 ديسمبر من هذا العام والجانب الروسي في 26 ديسمبر ".

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين