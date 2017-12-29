سلطات إندونيسيا تعزز قوة وحدة مكافحة الإرهاب

أفادت وسائل إعلام استنادا إلى مصدر أمني إندونيسي أن شرطة إندونيسيا تخطط لزيادة عدد أفراد الوحدة المخصصة لمكافحة الإرهاب.

وأوضح تيتو كارنافيان، مدير شرطة إندونيسيا أن بلاده تواجه مسلحي تنظيمي "داعش" والقاعدة الإرهابيين، إضافة إلى راديكاليين مؤهلين لتنفيذ أعمال إرهابية، ما دفع السلطات لزيادة أفراد الوحدة لمكافحة الإرهاب من 700 إلى 1300 عنصر.

وبحسب المصادر فإن السلطات الإندونيسية تخطط أيضا لإيفاد متخرجي مؤسسات تعليمية شرطية إلى خارج البلاد، وذلك بغية تبادل الخبرة وزيادة مستوى كفاءاتهم.

يشار إلى أن وحدة مكافحة الإرهاب في إندونيسيا تمكنت من تصفية 16 إرهابيا واعتقال 154 شخصا للاشتباه في صلتهم بالنشاط الإرهابي خلال عام 2017.

المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين