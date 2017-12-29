برلسكوني: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا مضرة بأوروبا

صرح زعيم حزب "إيطاليا إلى الأمام" سيلفيو برلسكوني بأنه في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية العام المقبل سيسعى لإقناع الاتحاد الأوروبي بأن عقوباته ضد روسيا مضرة لأوروبا ذاتها.

وقال برلسكوني في تصريح لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، ردا على سؤال بشأن ما سيقوم به من أجل إعادة إطلاق الحوار مع روسيا في حال عودته إلى الحكم: "أعتقد بأنه سيكون من المفيد ومن الصواب أن نعمل لكي تدرك أوروبا بأسرها بأن روسيا ليست خصما، بل هي حليف محتمل، وأن العقوبات تخلق أضرارا ببلادنا قبل كل شيء، وبشركاتنا، وفي الوقت ذاته تؤدي إلى ابتعاد روسيا عن أوروبا، وتجعل الحوار صعبا حول القضايا ذات الخلاف".

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وأضاف أن "خطوة أحادية الجانب من قبل إيطاليا من شأنها أن تكون مؤلمة، ونحن سنبذل قصارى جهودنا لكي لا نحتاجها".

يذكر، أن الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا قام يوم أمس الخميس بحل البرلمان في البلاد. وتم تحديد 4 آذار/مارس 2018 موعدا لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

المصدر: "كورييري ديلا سيرا"

أنطون زوييف