باكستان: الحدود مع إيران ستتحول إلى ممرات سلام وصداقة

أكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني الجنرال آصف غفور بأن حدود بلاده مع إيران ستتحول إلى منطقة وحدود سلام وصداقة بالمعنى الحقيقي.

وقال الجنرال غفور في مؤتمره الصحفي مع وسائل الإعلام المحلية الباكستانية أمس الخميس، في مدينة راولبندي، إن الإجراءات الثنائية جارية لتعزيز الحدود بين إيران وباكستان وتحويلها إلى حدود سلام.

وأضاف أنه سيتم فتح معابر حدودية جديدة بين إيران وباكستان لتسهيل حركة الزوار وسكان المناطق الحدودية.

المصدر: فارس

رُبى آغا