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الرئيس التركي: نحن متقدمون كثيرا على دول النفط والمال!

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الرئيس التركي: نحن متقدمون كثيرا على دول النفط والمال!
dailysabah.com
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تتقدم بشكل كبير على البلدان التي بحوزتها النفط والأموال.

وقال أردوغان خلال حفل نظمته مؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية، وأقيم في المجمع الرئاسي بأنقرة: "تشاهدون اليوم البلدان التي تملك البترول وتلك التي لديها أموال، صدقوني نحن نتقدم عليهم كثيرا".

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ولفت الرئيس التركي إلى أن التقليد يعني دائما أن تقف خطوة إلى الوراء، مشددا على أن بلاده في حاجة إلى التخلي عن التقليد، وأن تصبح بلدا تقلده البلدان الأخرى.

وأعلن أردوغان أن تركيا بدأت في تصنيع طائرات تكتيكية من دون طيار، وأخرى قادرة على حمل أسلحة، ويمكنها الطيران على ارتفاع 32 ألف قدم، لافتا إلى أن الطائرات من دون طيار المحلية التي تصنعها بلاده في الوقت الراهن، أفضل من مثيلاتها  المستوردة.

المصدر: dailysabah

محمد الطاهر

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