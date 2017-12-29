روسيا تحظر عمل مواطنين من كوريا الشمالية على أراضيها التزاما بالعقوبات الأممية

أفاد المركز الصحفي لإدارة إقليم بريمورسك أن وزارة العمل الروسية، رفضت بالكامل كافة طلبات أرباب العمل في الإقليم، لجذب أكثر من 9 آلاف مواطن من كوريا الشمالية للعمل في روسيا.

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وكان مجلس الأمن الدولي فرض سابقا بالإجماع عقوبات جدية تجاه كوريا الشمالية، تحد بشكل جدي من إمكانيات بيونغ يانغ للتصدير والاستيراد. ويقضي القرار الدولي رقم 2375 والذي يفرض أشد العقوبات الدولية في القرن الحادي والعشرين، بالحد من منح تصاريح العمل لمواطني كوريا الشمالية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أمرا باتخاذ إجراءات لتنفيذ هذا القرار.

من جهتها كانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت سابقا أن الولايات المتحدة تأمل بأن تخفض روسيا عدد العمال من كوريا الشمالية. أما الخارجية اليابانية فدعت موسكو لمنع منح تصاريح العمل لـ25 ألف مواطن من هذا البلد.

وقال المركز الصحفي لإدارة إقليم بريمورسك: "نتيجة بحث طلبات أرباب العمل لعام 2018، قامت إدارة إقليم بريمورسك بتنسيق جذب أكثر من 9 آلاف شخص من كوريا الشمالية للعمل في أراضي الإقليم، بما فيها مجالات البناء، والزراعة، وإصلاح السفن، والصناعة، والفنادق، والغابات، وصيد الأسماك. لكن وزارة العمل الروسية رفضت الطلبات بالكامل".

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا