مومباي.. مصرع 12 شخصا وإصابة 3 آخرين بحريق في مبنى

لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 3 بجروح بليغة، اليوم الجمعة، نتيجة حريق شب في ساعة متأخرة من مساء الخميس في مبنى متعدد الطوابق في مدينة مومباي العاصمة المالية للهند.

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وقال مسؤول إن إدارة المطافئ تلقت بلاغا هاتفيا عن حريق في مجمع كامالا ميلز وسط مومباي، وهو مجمع صناعي تم تجديده، ويحوي مطاعم فخمة، وكيانات تجارية أخرى، منها مقار عدد من المنافذ الإعلامية.

وأفاد مسؤول في الشرطة بأن أغلبية الضحايا نساء كن يحضرن حفلا بمطعم على سطح المجمع. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الحريق اندلع في الطابق العلوي، ثم انتشر في المبنى خلال 30 دقيقة.

وقال مسؤولون بمستشفيين في مومباي إنهم استقبلوا 25 مصابا توفي 12 منهم فيما بعد.

Deadly fire at Mumbai's Kamala Mills compound kills 14 https://t.co/t5iXKKTgBEpic.twitter.com/JDkTw0AqPw — Koustav Das (@Kosjr09) 29 décembre 2017

المصدر: رويترز

رُبى آغا