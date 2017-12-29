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حريق ضخم في نيويورك يودي بحياة 12 شخصا و15 حالتهم حرجة

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حريق ضخم في نيويورك يودي بحياة 12 شخصا و15 حالتهم حرجة
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حريق ضخم في نيويورك يحصد الأرواح
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لقي 12 شخصا حتفهم، فيما أصيب نحو 15 آخرين بجروح بليغة، اليوم الجمعة، بحريق ضخم شب في حي برونكس بمدينة نيويورك الأمريكية.

وقالت إدارة الإطفاء بالمدينة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الحريق اندلع في الطابق الثالث من المبنى السكني، مشيرة إلى أن أكثر من 160 من عامليها منتشرون في الموقع.

واعتبر مفوض إدارة الإطفاء دانيال نيغرو: "أن هذه مأساة بلا شك، تاريخية في حجمها. قلوبنا مع كل عائلة فقدت أحد أفرادها".

وأشارت إدارة الإطفاء إلى أنه تم العثور على قتلى في أكثر من طابق من المبنى، وأن أعمارهم تتراوح بين عام واحد وما فوق 50 عاما.

المصدر: وكالات

رُبى آغا

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