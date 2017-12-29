حريق ضخم في نيويورك يودي بحياة 12 شخصا و15 حالتهم حرجة

لقي 12 شخصا حتفهم، فيما أصيب نحو 15 آخرين بجروح بليغة، اليوم الجمعة، بحريق ضخم شب في حي برونكس بمدينة نيويورك الأمريكية.

وقالت إدارة الإطفاء بالمدينة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الحريق اندلع في الطابق الثالث من المبنى السكني، مشيرة إلى أن أكثر من 160 من عامليها منتشرون في الموقع.

BREAKING: At least 6 people died and multiple injured in a 5-story apartment building in Bronx, New York.



160 FDNY members on scene.



Fire not yet under control.pic.twitter.com/6Y1h7YGDlt — Breaking News (@NewsOnTheMin) 29 décembre 2017

واعتبر مفوض إدارة الإطفاء دانيال نيغرو: "أن هذه مأساة بلا شك، تاريخية في حجمها. قلوبنا مع كل عائلة فقدت أحد أفرادها".

وأشارت إدارة الإطفاء إلى أنه تم العثور على قتلى في أكثر من طابق من المبنى، وأن أعمارهم تتراوح بين عام واحد وما فوق 50 عاما.

#NEW YORK: BREAKING: 9 dead in Bronx apartment building fire. Others injured. Mayor headed to scene, press conference soon. pic.twitter.com/xE0mv3ZM8l — BREAKING NEWS (@NewsAlertHQ) 29 décembre 2017

المصدر: وكالات

رُبى آغا