الرئيس الإيطالي يحل البرلمان تمهيدا للانتخابات التشريعية

أعلن مكتب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في بيان أن الرئيس وقع، اليوم الخميس، مرسوما بحل البرلمان في آخر خطوة للأزمة قبل أن يتسنى للحكومة تحديد موعد لانتخابات تشريعية جديدة.

واستقبل ماتاريلا رئيسي غرفتي البرلمان (مجلسي الشيوخ والنواب)، ورئيس الحكومة باولو جنتيلوني، قبل اتخاذ القرار.

وقالت الرئاسة الإيطالية، في بيان، إن رئيس الدولة "وقع مرسوم حل مجلسي الشيوخ والنواب"

ونقلت "رويترز" عن مصدر حكومي إيطالي أن الحكومة حددت الرابع من شهر مارس/شباط المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية الجديدة.

وذكرت الوكالة أن تحديد الموعد جاء بعد اجتماع أجراه جنتيلوني مع أعضاء حكومته بعد صدور المرسوم الرئاسي بحل البرلمان.

يذكر أن حكومة جينتيلوني هي الثالثة في ولاية البرلمان الحالي الذي انتخب في فبراير/شباط 2013.

المصدر: وكالات

قدري يوسف