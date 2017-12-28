إيران تبني سكة حديد ستربط بين آسيا الوسطى والمحيط الهندي

بدأت إيران اليوم الخميس بناء طريق "مشهد - زاهدان" وهو جزء من خط سكك الحديد الذي سيربط دول آسيا الوسطى مع شاطئ المحيط الهندي.

وقال النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، اليوم، إن طريق "مشهد - زاهدان" جزء من خط سكك الحديد الواصل بين آسيا الوسطى وميناء جابهار الإيراني على شاطئ المحيط الهندي، وهو الميناء الوحيد والأكبر في إيران المطل على المحيط الهندي.

وأضاف جهانغيري أن الطريق سيمر عبر 40 مدينة في محافظات سيستان وبلوشستان وخرسان الجنوبي وخرسان رضاوي و"سيتصل ميناء جابهار بالسلسلة الموحدة لسكك الحديدية وصولا إلى أوروبا".

وقبل 3 سنوات استكمل إنشاء ممر سكك حديد جديد بطول 900 كيلومتر على الخط "شمال - جنوبا"، حيث شُقّ طريق، بجهود مشتركة بين كازاخستان وتركمانستان وإيران وبمساهمة من بنك التنمية الآسيوي البنك الإسلامي للتنمية، من سهوب كازاخستان عبر صحراء "قره قوم" وصولا إلى محافظة كلستان الجبلية شمالي إيران. وسيمكن مد هذا الممر حتى ميناء جابهار من ربط دول آسيا الوسطى التي تم ربطها بأوروبا سابقا، بالمحيط الهادئ عبر سكة الحديد، وهو ما سيتيح لأوروبا طريقا أقصر إلى المحيط الهادئ.

وقد تم التوقيع على اتفاق إنشاء الطريق الرابط بين كازاخستان وتركمانستان وإيران في العام 2007 وبدأت أعمال البناء في 2009 لتنتهي في 2014. وأتاح بناء هذا الجزء من الطريق تقليص المسافة إلى مدينة مشهد إلى 600 كيلومتر.

ويرى ممثلون عن الدول الثلاث أن حجم نقل بضائع الترانزيت قد يزداد من 3 ملايين طن سنويا ليبلغ 10 ملايين طن بفضل الطريق الجديد.

المصدر: تاس

إينا أسالخانوفا