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تعيين قائد القوات التي أطاحت بموغابي نائبا لرئيس زيمبابوي

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تعيين قائد القوات التي أطاحت بموغابي نائبا لرئيس زيمبابوي
medi1tv.ma
أرشيف - الجنرال المتقاعد كونستاتينو شيوينغا
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تولى القائد السابق للقوات في زيمبابوي الذي قاد تحركات في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني أنهت حكم روبرت موغابي، منصب نائب رئيس زيمبابوي.

وأدى الجنرال المتقاعد، كونستاتينو شيوينغا، اليمين أثناء مراسم داخل مقر الرئاسة على "مراقبة وفرض احترام الدستور والدفاع عنه"، بحسب مصادر إعلامية.

يذكر أن شيوينغا استقال من الجيش الأسبوع الماضي بعد شهر على تولي الجيش قيادة البلاد في تحرك أجبر الرئيس موغابي على الاستقالة ليلة 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما أدى كيمبو موهادي الوزير السابق للأمن الداخلي في عهد موغابي اليمين الدستورية كذلك نائب ثان للرئيس.

وكان شيوينغا وموهادي عينا نائبين لرئيس الحزب الحاكم "الاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي-الجبهة الوطنية"، وكان متوقعا أن يشغلا منصبي نائبي رئيس الجمهورية أيضا.

المصدر: أ ف ب

ألكسندر توميلين

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