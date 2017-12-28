مناورات بحرية كورية جنوبية قرب جزر متنازع عليها مع اليابان

بدأت كوريا الجنوبية الخميس مناورات عسكرية تستمر يومين وذلك في مجال الدفاع عن جزر دوكدو المتنازع عليها مع اليابان. أفادت بذلك قيادة القوات البحرية الكورية الجنوبية .

وقال التقرير: "القوات البحرية لجمهورية كوريا ستجري تدريبات منتظمة لحماية جزر دوكدو من هجوم أي قوات أجنبية".

وتجري البحرية الكورية الجنوبية هذه المناورات بشكل منتظم مرتين في السنة بمشاركة السفن الحربية وسفن خفر السواحل ومشاة البحرية. وهي تثير دائما الانتقادات من جانب اليابان.

تجدر الإشارة إلى أن دوكدو هي مجموعة من الجزر الصغيرة بمساحة إجمالية قدرها 0.188 كلم مربع وتقع إلى الشرق من شبه الجزيرة الكورية وتسمى بالإنجليزية Liancourt Rocks، وتقع في القسم الغربي من بحر اليابان وتحدها من الشرق اليابان ومن الغرب شبه الجزيرة الكورية ولا تزال موقع نزاع بين اليابان و كوريا الجنوبية حتى الآن. وهي خاضعة حاليا للقوات المسلحة الكورية الجنوبية.

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وتؤكد طوكيو أن سيئول احتلت هذه الأراضي بشكل غير قانوني وكانت ضمن الأراضي اليابانية منذ عام 1905. لكن سلطات بيونغ يانغ وسيئول تشددان دائما على أن الجزر كانت دائما جزءا من الدولة الكورية.

المصدر: تاس

إدوارد سافين





