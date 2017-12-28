إسرائيل تؤسس صندق استثمار للدول التي تدعمها على الصعيد الدولي

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أسس صندوق استثمار لدعم الدول النامية التي تساند إسرائيل على الصعيد الدولي.

ويأتي تأسيس الصندوق على خلفية تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا يدين اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو ضد قرار مماثل دعمه جميع الأعضاء الآخرون في مجلس الأمن الدولي.

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الخميس أن الصندوق الجديد يحمل تسمية "50 لـ50"، وسوف يوزع 50 مليون دولار من المساعدات على 50 دولة نامية.

ونقلت الصحيفة عن تقارير إعلامية تأكيدها أن الخارجية الإسرائيلية طرحت قائمة تضم أسماء الدول التي من المفترض أن تحصل على المساعدات الإسرائيلية ضمن الصندوق الجديد، وهي في إفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا، وسيتم إدماج هذا الصندوق في الميزانية العام للوزارة.

وستقدم هذه المساعدات، حسب الصحيفة، في تطوير الزراعة وتحلية المياه والتقنيات المتقدمة والمجالات الأخرى.

وذكرت الصحيفة أن إنشاء هذا الصندوق يأتي في إطار الجهود المكثفة التي يبذلها نتنياهو بغية الحصول على أداة ضغط كي يحشد دعم الدول المستفيدة من التعاون مع تل أبيب، وذلك بالدرجة الأولى ضمن الأمم المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو يبذل مساع ملموسة بغية تطوير علاقات مع حلفاء إسرائيل غير التقليديين في جميع أنحاء العالم، ما انعكس بوضوح على كثافة جدول زيارات رئيس الوزراء في العام المنتهي.

من جانبها، أفادت صحيفة "معاريف" بأن هذا الصندوق أنشئ بهدف مكافأة دول اعترضت مشروع قرار بشأن تطورات القدس في الجمعية العامة أو امتنعت عن التصويت عليه.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف