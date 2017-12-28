طهران: الشرطة الكندية قتلت مواطنا إيرانيا يعاني من المرض!

دانت وزارة الخارجية الإيرانية حادثة مقتل مواطن إيراني على يد الشرطة الكندية، مشيرة إلى أن طهران ستتابع القضية وتطلب توضيحات من الحكومة الكندية.

ونقلت وكالة تسنيم عن بهرام قاسمي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله: " للأسف وصلتنا أخبار أن الشرطة الكندية قتلت مواطنا إيرانيا يعاني من المرض عبر إطلاق النار عليه".

وأشار قاسمي إلى أن الخارجية الإيرانية تتابع "تفاصيل هذه الحادثة عبر المسارات المرتبطة والرسمية من أجل توضيح أبعاد هذه الحادثة من قبل الحكومة الكندية".

واشتكى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية من أن الإيرانيين المقيمين في كندا يعانون من مشاكل كثيرة لإنجاز معاملات القنصلية، مضيفا قوله "قمنا بمجهود كبير خلال العامين الماضيين من أجل توفير الشروط المطلوبة لتقديم الخدمات القنصلية للإيرانيين المقيمين في كندا، ولم نصل حتى الآن إلى النتائج الكافية والمرجوة".

المصدر: تسنيم

محمد الطاهر