سفير إسرائيلي يناشد مغنية نيوزيلندية لقاءه بعد إلغائها حفلا في تل أبيب

دعا السفير الإسرائيلي في نيوزيلندا أمس الأربعاء نجمة البوب النيوزيلندية لورد للاجتماع معه بعد أن ألغت حفلا لها كان مقررا في تل أبيب.

وقال السفير يتسحاق جربرج في رسالة مفتوحة، إنه لمن المؤسف أن الحفل ألغي وأن مقاطعة بلاده تمثل "عدوانا وتعصبا".

وأضاف في تدوينة على صفحة السفارة في موقع "فيسبوك": "أدعوك للقائي شخصيا للحديث عن إسرائيل وإنجازاتها ودورها باعتبارها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".

ولم يرد ممثلون عن لورد بعد على طلبات للتعقيب بشأن ردها أو إن كانت ترغب بلقاء السفير.

وكان من المقرر أن تحيي المغنية، البالغة من العمر 21 عاما، حفلا في تل أبيب في يونيو/حزيران، في إطار جولة عالمية للترويج لألبومها (ميلودراما)، الذي احتل المركز الثاني في قوائم الألبومات.

وطالبها نشطاء بإلغاء الحفل، ودعوها في رسالة مفتوحة يوم 21 ديسمبر/كانون الأول للانسحاب، في إطار حركة المقاطعة احتجاجا على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

المصدر: رويترز

رُبى آغا