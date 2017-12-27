إيران تخفف عقوبة خرق "أحكام الشريعة"

قررت الشرطة الإيرانية تخفيف التشدد إزاء مخالفي الأحكام الشريعة الإسلامية، بحيث لا يقتادون إلى مراكز الحجز.

وقال قائد شرطة طهران، العميد حسين رحيمي في خطاب له، اليوم الأربعاء: "بموجب قرار لقائد سلك الشرطة، لن يقتاد من يخرق أحكاما شرعية إلى مراكز الحجز أو يفتح بحقه ملف قضائي".

وأضاف أنه بدلا من ذلك توفر الشرطة "حصصا تربوية تابعها 7913 شخصا حتى الساعة".

ولم يوضح قائد شرطة طهران ما هي الأحكام الشرعية، التي يدور الحديث عنها، ولم يحدد متى تم اعتماد التوجيهات الجديدة.

يذكر أن العميد حسين رحيمي تولى منصبه في أغسطس/آب الماضي. وتظهر التوجيهات الجديدة تغييرا ملموسا في النهج، حيث كان قائد شرطة طهران السابق، العميد حسين ساجدي نيا، يسعى لتشديد الرقابة على الالتزام بلبس الحجاب، ونشر عام 2016، 7 آلاف عنصر إضافي من أفراد "الشرطة الأخلاقية" في طهران لهذا الغرض.

وكانت شرطة السير في طهران قد ذكرت في أواخر عام 2015 أنها تعاملت مع 40 ألف حالة إساءة ارتداء الحجاب في سيارات، حيث غالبا ما تكتفي النساء بلف الحجاب حول الرقبة. وتعاقب هذه الحالات بغرامات وحجز مؤقت للسيارة.

المصدر: فرانس برس

أنطون زوييف