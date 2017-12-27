الأركان التركية: مقتل 17مسلحا من "حزب العمال الكردستاني"

أعلن الجيش التركي، اليوم الأربعاء، أن عدد قتلى حزب العمال الكردستاني بغارات أمس الثلاثاء، بلغ 17 قتيلا شمالي العراق.

وقال بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة التركية: "الطائرات العسكرية التركية نفذت غارات على مناطق متينا وغارا وأفاشين وباسيان في شمال العراق، وتمكنت من تصفية 7 مقاتلين من حزب العمال الكردستاني".

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وأضاف البيان: "حسب المعلومات الاستخباراتية التي حصلنا عليها عبر وسائط الرصد والاستطلاع، تبين أن 10 مقاتلين آخرين قضي عليهم في الغارات التي استهدفت منطقتي متينا، وغارا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17".

يذكر أن السلطات التركية تنفذ بشكل مستمر عمليات مداهمة لقرى ومناطق ذات غالبية كردية توجد فيها عناصر لحزب العمال الكردستاني في جنوب وجنوب شرقي البلاد، كما تشن طائرات حربية تركية غارات على مواقع الحزب داخل تركيا وفي شمالي العراق.

المصدر: الأناضول

أحمد باديان