البرازيل تطرد القائم بأعمال السفير الفنزويلي لديها

أعلنت البرازيل عن طرد القائم بأعمال السفير الفنزويلي لديها، خيراردو ديلغادو، ردا على خطوة مماثلة من قبل كراكاس تجاه السفير البرازيلي لدى فنزويلا قبل عدة أيام.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم وزارة الخارجية البرازيلية قوله، إن "البرازيل قررت إعلان القائم بالأعمال الفنزويلي شخصا غير مرغوب فيه".

وأوضح المتحدث أن "عمليا هذا يعني أنه يجب عليه أن يغادر البلاد. إنه إجراء سريع".

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وكانت رئيسة الجمعية التأسيسية الوطنية في فنزويلا، ديلسي رودريغيز، قد أعلنت يوم السبت الماضي، أن كراكاس قررت اعتبار السفير البرازيلي روي بيريرا، والقائم بالأعمال الكندي كريب كواليك "شخصين غير مرغوب فيهما".

وأعلنت رودريغيز أن فنزويلا تطرد السفير البرازيلي "حتى إعادة النظام الدستوري" في البرازيل، علما بأن العلاقات بين البلدين تدهورت بعد إقصاء الرئيسة البرازيلية السابقة، ديلما روسيف، من منصبها، الأمر الذي اعتبرته كراكاس "انقلابا".

المصدر: "فرانس برس"

أنطون زوييف