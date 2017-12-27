برلماني هولندي يأسف لرفضه هدية إيرانية

أعرب عضو البرلمان الهولندي "هنك كرول" عن أسفه لتصرفه المسيئ في رفض هدية السفارة الإيرانية بمناسبة أعياد الميلاد.

وذكرت إذاعة "NOS" الهولندية، أن زعيم الكتلة البرلمانية لحزب "50 PLUS،" اعترف في مقابلة مع الإذاعة بأنه أخطأ في رمي هدية السفارة الإيرانية، وأنه يعبر عن أسفه لهذا الحادث، "عبرت عن أسفي في حوادث مختلفة طيلة حياتي، عندما كان الإعراب عن الأسف ممكنا، والاعتذار هو خطوة أبعد من ذلك".

وادعى "هنك كرول" أن سبب عدم تقديمه اعتذارا هو سياسات إيران في مجال حقوق الإنسان.

وأوضحت الإذاعة NOS الهولندية أن "هنك كرول" اعتبر أنه في تحقيقه الشخصي توصل إلى أن هدايا أعياد الميلاد بعثتها السفارة الإيرانية إلى أعضاء البرلمان الهولندي من الرجال فقط، لكن كرل مخطئ لأن السفير الإيراني في هولندا بعث بالهدايا إلى الزعماء البرلمانيين للأحزاب ومتحدثي هذه الأحزاب في الشؤون الخارجية سواء من الرجال أو السیدات، وأن تصرف كرول هذا أثار غضب أعضاء البرلمان الإيراني.

وبحسب وكالة "فارس" فإنه إزاء ردود الفعل المنسجمة من قبل وسائل الإعلام ولجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، والمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية والسفارة الإيرانية في لاهاي والإيرانيين المقيمين في هولندا، لم يبق أمام عضو البرلمان الهولندي أي سبيل سوى التراجع، وأن تأكيده عدم تقديم اعتذار بالرغم من إعرابه عن أسفه، يأتي من باب أنه يريد أن يكون تراجعه من أجل حفظ ماء الوجه.

المصدر: فارس

نتاليا عبدالله