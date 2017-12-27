سلوفاكيا تنفي شائعات حول نيّة نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

أعلنت وزارة خارجية سلوفاكيا أن هذا البلد الواقع في شرق أوروبا لا ينوي نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، بحسب ما ذكرت الإذاعة السلوفاكية الثلاثاء.

ونفى المتحدث الرسمي باسم خارجية سلوفاكيا بيتير سوسكو ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية الاثنين من مزاعم بأن بلاده ستحذو حذو الولايات المتحدة وستقوم قريبا بنقل بعثتها الدبلوماسية في إسرائيل إلى القدس، قائلا إن "سلوفاكيا لا تجري مباحثات حول نقل السفارة من تل أبيب".

وأشارت وكالة "تاس" إلى أن سياسة سلوفاكيا في موضوع القدس تعتمد على الموقف العام للاتحاد الأوروبي الذي يتلخص في أن هذه المدينة ستصبح في المستقبل عاصمة للدولتين – العبرية والفلسطينية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أقدم في 6 ديسمبر الجاري، رغم التحذيرات الدولية الواسعة، على توقيع قرار رئاسي يعترف بمدينة القدس عاصمة لدولة إسرائيل، وأوعز لوزارة الخارجية الأمريكية بالبدء في إجراءات نقل السفارة إلى القدس، وسط تنديد ورفض الدول العربية والإسلامية والغالبية الساحقة من دول العالم.

المصدر: "تاس"

ياسين المصري