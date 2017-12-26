هولندا.. احتجاز 4 أشخاص على صلة بالإرهاب

اعتقلت الشرطة الهولندية اليوم الثلاثاء 4 أشخاص، أحدهم سويدي، "للاشتباه في تورطهم في أنشطة إرهابية"، حسبما أعلنت النيابة العامة في هولندا.

ووصل أحد هؤلاء، ويبلغ 29 عاما من عمره، بالطائرة من إستوكهولم يوم الأحد، بينما جاء الثلاثة الآخرون، وأعمارهم 21 و23 و30 عاما، من بلدات فلاردينع ودلف وغودا في جنوب غرب هولندا.

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وأوضحت الشرطة التي دهمت منازل عدة في هذه البلدات الثلاث، أنها ضبطت وثائق وكتبا ذات طابع متطرف، ولم تعثر على أسلحة أو متفجرات.

وقالت النيابة العامة: "لا معلومات ملموسة تشير إلى هجوم إرهابي مخطط له. إلا أن الشرطة ومكتب النائب العام لا يريدان المخاطرة" خلال فترة الأعياد، من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.

ووضع المشتبه فيهم قيد الاحتجاز، في انتظار مثولهم أمام المحكمة.

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يذكر أن الدول الأوروبية تعيش حالة استنفار عام، تم بموجبها تشديد الإجراءات الأمنية وحشد المزيد من قوات الشرطة والاستخبارات في المدن الكبرى من أجل حفظ الأمن وإحباط أي محاولة لارتكاب عمل إرهابي بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة، التي يتجمع فيها المواطنون في الساحات العامة والميادين للاحتفال بالأعياد.

يذكر أن مواطنا هولنديا اعتقل في روتردام العام الماضي، وحكم عليه بالسجن 4 سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد إدانته بالتخطيط لاعتداء. وضبطت الشرطة آنذاك بندقية هجومية وكمية كبيرة من الألعاب النارية.

ونجت هولندا من موجة الهجمات الإرهابية التي ضربت العديد من جيرانها الأوروبيين في الأعوام الأخيرة.

المصدر : أ ف ب

سعيد طانيوس