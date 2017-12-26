درون يقتل قياديا متشددا ومرافقه عند الحدود الباكستانية الأفغانية

شنت طائرة بدون طيار يعتقد أنها أمريكية هجوما اليوم الثلاثاء على منطقة الحدود الباكستانية الأفغانية أسفر عن مقتل قيادي إسلامي متشدد وأحد مرافقيه.

أعلن ذلك مسؤول باكستاني في المنطقة طالبا عدم اسمه، ولكنه لم يحدد ما إن كان هدف الطائرة – على الجانب الأفغاني أم الباكستاني من الحدود، وذكر أن الهجوم استهدف مركبة قيادي متشدد اسمه جامع الدين.

وأفاد شاهد آخر اسمه عبد الرحمن بأن الضربة استهدفت منطقة ماتا سنغار في كورام عبر إقليم بكتيا الأفغاني، وقال إنه "شاهد صاروخين يصيبان مركبة وقتلا كل من فيها".

وتشن الطائرات بدون طيار أمريكية بشكل دوري هجمات على مواقع في المنطقة الجبلية الحدودية التي تفصل منطقة كورام الباكستانية عن أفغانستان، وزادت وتيرة هذه الغارات منذ تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام منصبه في يناير الماضي.

واتخذ الرئيس الأمريكي ترامب موقفا متشددا من باكستان، متهما إياها بتوفير ملاذ آمن للجماعات الإرهابية، بما في ذلك حركة طالبان الأفغانية وشبكة حقاني التي تنفذ هجمات في أفغانستان.

إقرأ المزيد

المصدر: رويترز بالعربية

إدوارد سافين