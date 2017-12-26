تبادل الأسرى في شرق أوكرانيا غدا الأربعاء

أعلن ألكسندر زاخارتشينكو رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد شرقي أوكرانيا، أن عملية تبادل الأسرى بين قوات الدفاع الذاتي والجانب الأوكراني ستبدأ غدا الأربعاء.

وأكد زاخارتشينكو أن تبادل الأسرى "سيتم يوم الأربعاء عند الساعة 13:00 بتوقيت موسكو"، مضيفا أنه "وقع مرسوما حول العفو عن الأشخاص الذين ستتم مبادلتهم غدا".

وأضاف أن هذه هي المرحلة الأولى، وسيستمر العمل على تبادل الأسرى، معبرا عن رأيه بأنه يجب بحث هذا الموضوع في مينسك التي تستضيف المفاوضات حول التسوية الأوكرانية.

هذا، وكان بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل قد التقى يوم الاثنين 25 ديسمبر/كانون الأول، برئيس جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر زاخارتشينكو ، وليونيد باسيتشنيك، القائم بأعمال رئيس جمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنتين من طرف واحد شرقي أوكرانيا، وفكتور مدفيدتشوك المفوض الأوكراني في لجنة الشؤون الإنسانية بمجموعة الاتصال الخاصة بالتسوية.

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وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تبادل الأسرى، ومن المقرر الإفراج عن 306 أشخاص محتجزين لدى الجانب الأوكراني مقابل الإفراج عن 74 عسكريا أوكرانيا محتجزا لدى قوات دونيتسك ولوغانسك.

تجدر الإشارة إلى أن تبادل الأسرى وفقا معادلة "الجميع مقابل الجميع" أحد بنود اتفاقيات مينسك الموقعة في فبراير/شباط عام 2015، لكن عمليات تبادل الأسرى توقفت منذ 14 شهرا.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف