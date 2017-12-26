باكستان تعرض على أفغانستان خطة لتحسين العلاقات

عرضت باكستان على أفغانستان خلال اجتماع وزراء خارجية الصين وباكستان وأفغانستان في بكين، خطة لتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في ختام الاجتماع الثلاثي، اليوم الثلاثاء: "باكستان عرضت خطة مهمة للأعمال لتحسين العلاقات مع أفغانستان، ما يسمى بخطة تعزيز التضامن بين البلدين".

وأضاف الوزير الصيني: "ونحن من جانبنا اقترحنا تشكيل 5 مجموعات عمل في مجالات السياسة والاقتصاد والقوات المسلحة والاستخبارات وقضية اللاجئين"، موضحا أن هذا الاقتراح يهدف إلى البحث عن حلول للقضايا العالقة في المجالات المذكورة.

وذكر وانغ يي، أن وزير الخارجية الأفغاني، صلاح الدين رباني، أكد استعداد بلاده لقبول الخطة. واعتبر الوزير الصيني هذا الأمر "تقدما مهما"، أحرز خلال اللقاء الثلاثي.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأفغاني، أن "المنطقة تواجه تحديات مشتركة، ولكن في الوقت ذاته هناك فرص مشتركة للتعاون". وأشار إلى أن هذه التحديات لا يمكن لأي دولة أن تتصدي لها لوحدها، مؤكدا سعي أفغانستان للتعاون مع باكستان فيما يخص الحفاظ على السلام والأمن ومحاربة الإرهاب والتنمية الاقتصادية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الباكستاني، خواجة محمد آصف، دعم باكستان لعملية التسوية السلمية في أفغانستان، مشيرا إلى أن عملية السلام في البلاد يجب أن يشرف عليها الأفغان بأنفسهم. وشدد على أهمية السيطرة على الحدود وعودة اللاجئين

وتبادل المعلومات الاستخباراتية لمحاربة الإرهاب.

وأضاف أن باكستان بانتظار الرد على الخطة التي عرضتها على كابول، وبدء عمل مجموعات العمل الخمس المذكورة.

هذا، وقد عقد في بكين اليوم أول اجتماع للحوار الثلاثي بين وزراء خارجية الصين وأفغانستان وباكستان. وتم الاتفاق على إنشاء هذه الآلية للتعاون في الصيف الماضي بمبادرة من الجانب الصيني.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف