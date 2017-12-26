هذه الصورة أثارت استياء الشارع في قيرغستان

أثار مقدم برامج تلفزيونية من قرغيزستان، زوبعة من الانتقادات والاستياء بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، بعد نشره صور لاحتفالات عيد رأس السنة يظهر فيها المقدم مرتديا الزي النازي.

ونشر صحفيون من القناة العامة القرغيزية صورا في موقع فيسبوك، لاحتفال أقامته المؤسسة للعاملين فيها بمناسبة اقتراب عيد رأس السنة الجديدة، ظهر فيها مقدم البرامج، كانات أبازبيكوف بالزي النازي.

ويشير موقع lenta.ru إلى أن الصور حذفت لاحقا بعد كم من الانتقادات التي وضعها المعلقون تحت الصور.

وفي هذا الصدد، اضطر المدير العام للقناة لتقديم توضيح قال فيه إنه "جرى تضخيم الفضيحة من لا شيء، إذ أن أبازبيكوف لم يرتد الزي بإرادته – هو قد أدى دورا نازيا في أحد المشاهد التمثيلية خلال الحفل"، مؤكدا أن دور الشخصية النازية في المشهد كانت سلبية".

وأضاف أن انتقاد مقدم البرامج على ذلك يعتبر مساويا لانتقاد الممثلين الذين يلعبون أدوار النازيين في الأفلام".

وفي وقت لاحق، شرح أبازبيكوف بنفسه على صفحته في الفيسبوك أنه وفقا للسيناريو، فقد أطلق جندي سوفييتي النار عليه كعلامة على السلام والخير.. في بداية المشهد، أنا أخلع الصليب المعقوف (النازي)، وأرميها على الأرض وأدوس عليها.. هدف المشهد المسرحي هو أن الخير دائما يهزم الشر، ونحن مع السلام!".

المصدر: lenta.ru

إياد قاسم