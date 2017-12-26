اليابان تبحث تجهيز حاملة طائرات لخدمة الشبح الأمريكية

قالت مصادر حكومية يابانية، إن طوكيو تبحث تجهيز حاملة طائرات الهليكوبتر "إيزومو" حتى يمكن للطائرات الشبح الأمريكية من طراز (إف-35بي) الهبوط عليها.

وقالت ثلاثة مصادر حكومية مطلعة على الأمر إن "الحكومة اليابانية لا تستبعد احتمال شراء طائرات (إف-35بي) المقاتلة في المستقبل، والتي يمكنها الإقلاع والهبوط عموديا، وذلك في إطار بحث تجديد إيزومو".

وإيزومو هي أكبر سفينة حربية يابانية ويصل طولها إلى 248 مترا، وهي مصممة بحيث يمكن تجهيزها لحمل مقاتلات (إف-35بي).

إلا أن وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا لم يؤكد صحة الأنباء بشأن "إيزمو"، قائلا، "الحكومة لا تتخذ أي خطوات ملموسة في سبيل تجهيز "إيزومو".. بالنسبة لوضعنا الدفاعي فإننا نجري باستمرار فحوصات عديدة. لكن لا يوجد فحص ملموس حاليا لاستخدام إف-35بي أو تجهيز المدمرات من نوع إيزومو".

وأجرت اليابان تدريبات مشتركة مع حاملات الطائرات الأمريكية خلال الشهور القليلة الماضية، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد توسع الصين البحري وتطوير القدرات الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله