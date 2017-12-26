ماتفيينكو: القانون حول محاربي قوات الـ "أس أس" السابقين في لاتفيا يثير الاشمئزاز

استنكرت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو القانون الصادر في لاتفيا، والذي يضع علامة المساواة بين المحاربين القدامى في صفوف قوات الـ "أس أس" النازية والمحاربين السوفيت.

ووصفت ماتفيينكو القانون الذي صادق عليه برلمان لاتفيا بأنه "تجديفي" ويثير "الاشمئزاز". وأعربت عن أملها بأن تدينه المنظمات الدولية وبرلمانات الدول الأخرى.

وأضافت أن قرار برلمان لاتفيا يعتبر إهانة لذكرى ملايين الناس من مختلف البلدان الذين راحوا ضحية للنازيين أثناء الحرب العالمية الثانية.

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وتبنى مجلس الاتحاد الروسي بيانا دعا فيه دول الاتحاد الأوروبي للتعبير عن الاحتجاج على القانون الصادر في لاتفيا وإدانته.

وصادق برلمان لاتفيا يوم 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري على قانون يمنح صفة المشارك في الحرب العالمية الثانية على كافة مواطني البلاد، الذين حاربوا في صفوف الجيش الأحمر وقوات ألمانيا النازية على حد سواء.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف