أردوغان ينتقد "من يرون النفط أثمن من قطرة الدم"

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقادا عبر حسابه في موقع "تويتر"، لمن "يرون قطرة النفط أثمن من قطرة الدم" حسب قوله، ولم يعين أردوغان جهة بعينها.

وغّرد أردوغان، واصفا منظور أولئك الأشخاص بـ"المنحط"، وأنه يحاول تفريق الأمة، داعيا في الوقت ذاته إلى الترابط وتوثيق الأخوة، لمواجهة أصحاب تلك الأفكار.

إن المنظور المنحط لدى البعض ورؤيتهم لقطرة النفط على أنها أثمن من قطرة الدم هو منظور يحاول تفرقتنا للحصول على ثرواتنا وتدمير حضاراتنا ولن نستطيع التغلب عليه إلا بترابطنا وتوثيق أخوتنا#السودانpic.twitter.com/gxmXOkVXYg — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧

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وقال أردوغان في تغريدته: "إن المنظور المنحط لدى البعض ورؤيتهم لقطرة النفط على أنها أثمن من قطرة الدم هو منظور يحاول تفرقتنا للحصول على ثرواتنا وتدمير حضاراتنا ولن نستطيع التغلب عليه إلا بترابطنا وتوثيق أخوتنا".

وأتت تغريدة أردوغان في خضّم زيارته الرسمية للسودان، وهي الأولى لرئيس تركي للسودان، منذ استقلاله عام 1956.

المصدر: الأناضول

أحمد باديان