تركيا تسعى لاستعادة تاج ذهبي أثري من إسكتلندا!

أفاد وزير الثقافة والسياحة التركي نعمان قورطولموش، الاثنين، بأن وزارته سوف تعيد إلى تركيا تاجا مصنوعا من الذهب هرّب إلى إسكتلندا بصورة غير شرعية.

وقال الوزير التركي في مؤتمر صحفي: "حاليا، يوجد في مدينة أدنبرة في إسكتلندا تاج ذهبي يعود للقرن الرابع قبل الميلاد".. "بدأنا بالإجراءات القانونية من أجل استعادة ذلك التاج".

وأضاف قورطولموش: "بلادنا تمكنت هذا العام (2017)، من استعادة 44 تحفة أثرية هرّبت خلال العقود الماضية إلى الخارج بطريقة غير قانونية".

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ونوه الوزير التركي، إلى أن بلاده "أوقفت مزادا علنيا كان مزمع إجراؤه في لندن هذا العام، لبيع نسخة للقرآن الكريم تعود للقرن السادس عشر، خطها الخطاط التركي أحمد قره حصاري"، مضيفا أن بلاده تتابع "الإجراءات القانونية لإعادة تلك المخطوطة إلى تركيا".

المصدر: الأناضول

أحمد باديان