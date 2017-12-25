مقتل جنديين تركيين بهجوم جنوب شرقي البلاد

أعلن الجيش التركي مقتل جنديين جراء هجوم شنته عناصر "حزب العمال الكردستاني" في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد.

وقال بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية: "إرهابيو بي كا كا، هاجموا مجموعة من الجنود الأتراك أثناء عملية أمنية للمجموعة في منطقة شمدينلي التابعة للولاية".

وأضاف: "الهجوم أسفر عن استشهاد جنديين اثنين، وإصابة ثالث بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى".

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وأكد البيان أن الجيش التركي سيواصل "بكل حزم وعزيمة" محاربة جميع التنظيمات الإرهابية لحين القضاء على آخر إرهابي.

وكانت رئاسة الأركان العامة التركية، أعلنت الجمعة، القضاء على 32 عنصرا من منظمة "بي كا كا" خلال أسبوع، شرقي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الأركان، أن "قواتها نفذت في ديسمبر/كانون الأول الجاري، عمليات عسكرية في إطار مكافحة الإرهاب، بولايات باطمان وديار بكر وماردين وتونج إيلي وكذلك في مناطق أفاشين - باسيان وهاكورك شمالي العراق".

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وأكد البيان "من بين من تم القضاء عليهم 3 قياديين، إلى جانب تدمير منصة سلاح، وملاجئ ومستودعات أسلحة للمنظمة الإرهابية، وضبط عدد كبير من الأسلحة والذخائر".

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية، وملاحقة عناصرها جنوبي وجنوب شرقي البلاد وشمالي العراق.

المصدر: الأناضول

هاشم الموسوي