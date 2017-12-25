رجل يقتحم بسيارته مقر حزب ألماني وسط برلين

تعرض مقر الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني في برلين مساء أمس الأحد للاقتحام من قبل رجل يقود سيارة محملة بمواد متحرقة.

وأكدت الشرطة اليوم الاثنين، أن السيارة المحملة باسطوانات بنزين وعبوات غاز اصطدمت بالأبواب الزجاجية في مقر الحزب، مما أسفر عن اندلاع نيران تمكن نظام الإطفاء في المبنى من إخمادها.

وأوضحت الشرطة أن الرجل الذي كان وراء عجلة قيادة السيارة، مواطن في سن 58 عاما ولم يكشف عن اسمه، وتعرض لإصابات خفيفة.

وأضافت الشرطة أن الحادث كان، على ما يبدو، محاولة انتحار فاشلة، مؤكدة أن المهاجم نقل إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تحقق الشرطة وأجهزة الأمن في الحادث.

ولم يتضح بعد سبب اختيار الرجل مقر الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي بصدد إطلاق مفاوضات بشأن تشكيل ائتلاف برلماني من جديد مع الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

المصدر: رويترز

نادر عبد الرؤوف