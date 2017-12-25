أوكرانيا تختبر منظومة "أولخا" الصاروخية

تم على موقع مؤسسة "أوكروبورونبروم" في الإنترنت نشر شريط فيديو، حول اختبار المنظومة الصاروخية الأوكرانية "أولخا" .

وذكرت المؤسسة المختصة في مجال الصناعات الحربية أن الاختبار تم بنجاح.

وفي ختام الاختبارات أشار رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو على صفحته في تويتر إلى أن "جميع الصواريخ الأربعة أصابت الهدف" وقال إن "الصواريخ العالية الدقة تمثل حجة قوية لردع المعتدي الروسي".

من جانبه أعلن سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني في أوكرانيا الكسندر تورشينوف، أن بلاده باتت "تمتلك سلاحا صاروخيا جديدا قويا سيصبح حجة قوية لردع المعتدي".

ولكن بعض الخبراء الروس من مركز تحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات أشاروا إلى أن "أولخا" ليست إلا أحد نماذج الصواريخ المستخدمة في راجمات الصواريخ السوفيتية "سميرتش" التي أنتجها الاتحاد السوفيتي في سبعينيات القرن الماضي.

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المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين