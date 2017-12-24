شركات أمريكية تورد طائرات روسية من أوكرانيا للجيش الأمريكي

نشرت مجلة "ناشونال إينتيريست" مقالا يفيد بأن عدة شركات أمريكية تشتري طائرات عسكرية روسية أو سوفيتية الصنع، وبالأخص في أوكرانيا لاستخدامها في التدريبات العسكرية في الجيش الأمريكي.

وكشفت المجلة أن الشركات التي تقوم بدور الوسيط في توريد الطائرات العسكرية السوفيتية والروسية للجيش الأمريكي، هي : Air USA (آير يو أس أي) و Tactical Air Support ( تاكتيكال آير سوبورت) و Draken International ( دريكين إنترناشونال) و Pride Aircraft (برايد أيركرافت).

الشركة الأولى (آير يو أس أي) نشرت على موقعها الإلكتروني صورا لطائرتين من طراز ميغ-29، وذكرت أنهما من سوفييتيتي الصنع وتم الشراء في إحدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.

أما موقع شركة ( دريكين إنترناشونال) فقد أفاد بأن بحوزة الشركة المقاتلة ميغ-21، فيما أعلن موقع شركة (برايد أيركرافت)، أن الشركة اشترت قبل وقت ليس بالطويل طائرات من طراز سوخوي-27 من أوكرانيا، مشيرا إلى أن طائرة من طراز سوخوي-27 شوهدت وهي تناور طائرة أمريكية من طراز F-16 في معركة جوية وهمية بالقرب من القاعدة الجوية "نيليس" في ولاية نيفادا الأمريكية.

ومن المحتمل أن الحديث يدور عن واحدة من الطائرات التي باعتها أوكرانيا، ففي سبتمبر الماضي سقطت طائرة انطلقت من القاعدة ذاتها في ولاية نيفادا، ولم يستطع الطيار، إيريك شولتز، حينها النجاة بحياته.

وذكرت صحيفة "إيفيشين ويك" بعيد وقوع الحادثة، أن الطيار كان يقود طائرة من إنتاج أجنبي، وزعمت الصحيفة أن شولتز يخدم في وحدة في سلاح الجو الأمريكي، متخصصة في التحليق على متن طائرات من صناعة روسية أو سوفيتية بهدف تقييم قدرات الطائرات المقاتلة الروسية القتالية.

المصدر: تاس

علي الخطايبة