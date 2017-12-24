" أكثر المجرمين غباءً" يوقع بلص!

أفادت صحيفة "ديلي ميل" باعتقال جيمي شارب وهو بريطاني بعد التعرف عليه بفضل مشاركته في برنامج تلفزيوني يدعى "أكثر المجرمين غباءً".

وقام جيمي شارب، بالتسلل إلى منزل أم لأربعة أطفال في مدينة غلوستيرا البريطانية، حين كانت هي وأطفالها خارج المنزل، وبعد اطلاع المرأة على كاميرا للمراقبة مثبته على جدار منزل الجيران، ظهر اللص شارب وهو يدخل منزلها وتمكنت من طباعة صورة واضحة له وسلمتها للشرطة بعد اطلاعهم على تسجيل الكاميرا، الذي كشف أيضا أن اللص سرق سيارة السيدة صاحبة المنزل.

ولم تكتف صاحبة المنزل بذلك بل قامت بنشر صورة ومقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الفور تسلمت السيدة رسائل من عدة أشخاص تفيد بأن اللص الذي نشرت صورة، قد حل ضيفا على برنامج " أكثر المجرمين غباءً".

وبعد إلقاء القبض عليه، اعترف شارب بأنه سرق منزل السيدة وسيارتها على الرغم من معرفته بأنها أم لأربع أطفال وأنها مطلقة وتعيلهم.

وقد ألقي القبض على اللص شارب عدة مرات في أوقات سابقة، وكان يعترف في كل مرة بسرقته سواء المنازل أو السيارات، ففي عام 2015 سرق شارب سيارة من نوع Porsche (بورش) وقام بنفسه بتصوير سرقته، من أجل أن يتباهى بفعلته، ولكن القدر حال دون ذلك، فقد اصطدم بسور منزل ولم يتمكن من الخروج من السيارة بسبب تشوهها إلا بعد وصول فرق الإنقاذ، والشرطة، وحين أخرجه رجال الشرطة من السيارة اكتشفوا أنها مسروقة من خلال لوحة أرقامها فاقتادوا اللص بعد إسعافه إلى السجن.

وفي بداية ديسمبر الجاري ألقت الشرطة القبض على شارب في مدينة "سانتا آنا" الأمريكية في محطة للتزود بالبنزين حين أوقف سيارة من نوع 458 Spider Ferrariسرقها، وبعد أن ترجل منها بدأ يطلب النقود من المارة وأصحاب السيارة من أجل الحصول على البنزين.

المصدر: LENTA.RU

علي الخطايبة