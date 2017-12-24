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الدنمارك.. تاجر مخدرات أوقف سيارة شرطة بدل التاكسي!

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الدنمارك.. تاجر مخدرات أوقف سيارة شرطة بدل التاكسي!
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ألقت الشرطة الدنماركية، أمس السبت، القبض على تاجر مخدرات استقل سيارة شرطة عوضا عن سيارة أجرة، وبحوزته 1000 كبسولة حشيش.

وقالت شرطة كوبنهاغن في تغريدة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في الليلة الماضية، استقل بائع مخدرات من كريستيانيا (حي الهبي سابقا في العاصمة الدنماركية)، كان في عجلة من أمره للعودة إلى المنزل، سيارة أجرة. وعندما ركب، أدرك أنه استقل سيارة للشرطة".

وتعتبر هذه المنطقة متحررة في العاصمة الدنماركية، حيث كانت موطنا لجماعة تدار ذاتيا، وسوقا رئيسيا للقنب الهندي منذ السبعينيات. وأوضحت الشرطة أن المهاجم كان لديه حوالي 1000 كبسولة من الحشيش، وقد تم اعتقله على الفور.

المصدر: Le parisien

رُبى آغا

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