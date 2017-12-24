الدنمارك.. تاجر مخدرات أوقف سيارة شرطة بدل التاكسي!

ألقت الشرطة الدنماركية، أمس السبت، القبض على تاجر مخدرات استقل سيارة شرطة عوضا عن سيارة أجرة، وبحوزته 1000 كبسولة حشيش.

وقالت شرطة كوبنهاغن في تغريدة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في الليلة الماضية، استقل بائع مخدرات من كريستيانيا (حي الهبي سابقا في العاصمة الدنماركية)، كان في عجلة من أمره للعودة إلى المنزل، سيارة أجرة. وعندما ركب، أدرك أنه استقل سيارة للشرطة".

I går nat ville en hashhandler fra Christiania hurtigt hjem og han satte sig i en taxa. Overraskelsen var stor, da han opdagede, at det var en politibil han var steget ind i. Betjentene var glade for at se ham, da han havde ca. 1.000 joints på sig. Han slap med en bøde #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 21 décembre 2017

وتعتبر هذه المنطقة متحررة في العاصمة الدنماركية، حيث كانت موطنا لجماعة تدار ذاتيا، وسوقا رئيسيا للقنب الهندي منذ السبعينيات. وأوضحت الشرطة أن المهاجم كان لديه حوالي 1000 كبسولة من الحشيش، وقد تم اعتقله على الفور.

المصدر: Le parisien

رُبى آغا